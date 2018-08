"300 dies d'injustícia": l'actualitat en 7 tuits

1. Toni Aira, assessor en comunicació política

Mai hauria pensat q seria possible que en @jordialapreso i en @jcuixart , a l’Europa del sXXI, poguessin passar ni un ni 300 dies a presó x defensar pacíficament les seves idees. Però està passant, a l’Espanya (de no sé de quin segle). #FreeTothom #LlibertatPresosPolíticsiexiliats



2. Mònica Sales, diputada al Parlament (JxCat)

3. Josep Maria Fonalleras, escriptor



4. Marta Roqueta, editora i analista de gènere

5. Julià de Jòdar, escriptor i exdiputat al Parlament (CUP)

Ah, és veritat, porten el rei no per fer política, sinó per fer Estat. I els que no s'ho empassin, perdran la raó moral enfront de les víctimes, perquè només l'Estat i el seu cap poden determinar el nivell de relació entre política i moral.