"Rebuig a la UE amb diferents accents": l'actualitat en 8 tuits

1. Janet Sanz, tinent d’alcalde d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona

2. Enric Juliana Ricart, periodista

3. Francesco Costa, vicedirector d’'Il Post'

Insomma, ci aspettano mesi, se non anni, alle prese con quel grande classico per cui gli elettori volevano una vera sinistra e per manifestare questa esigenza hanno votato la vera destra.

“En resum, ens esperen mesos, si no anys, batallant amb aquest gran clàssic: els votants volien una esquerra de veritat i per manifestar-ho han votat la dreta de veritat”

4. Raquel Pérez Álvarez, experta en estratègies digitals

5. Ramon Lobo, escriptor i bloguer

6. Cèsar Cervera, secretari

Sobre convergir amb el psc del 155 es molt discutible, però crec q dins del psc encara hi ha gent q no esta gens a favor del 155. Sempre s'ha parlat d'aixamplar la base social indepe, pensem-hi

7. Gerard Serra, publicista

En contra 1/3:

Pensar que el PSC de Miquel Iceta es pugui, de la nit al dia, renunciar al seu bagatge dins el 155, és d'una ingenuïtat preocupant. La transversalitat s'ha d'ocupar al carrer, no pactant amb qui et vol mal i treballa per destruir-te. Aquí no hi ha pacte possible.