"75 anys de l'horror": l'actualitat en 8 tuits

1. Alicia Oliver, periodista





2. António Guterres, secretari general de l’ONU



75 years since the atomic bombings of Hiroshima & Nagasaki, the nuclear menace is growing once again.



We must confront this existential threat & pursue a nuclear weapon-free world. We owe this to the victims of the past & future generations. https://t.co/qYMe4NLJUq