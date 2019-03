"Mil motius per reivindicar el 8-M": l'actualitat en 8 tuits

1. Aina Díaz, advocada

2. Magdalena, tuitaire

Perquè la ultradreta amenaça amb fer retrocedir els drets assolits per les dones i retornar-nos a rols tradicionals. Perquè el feminisme és equitat entre homes i dones, d'una meitat que sempre ha estat a l'ombra de l'altra. #1000motius #CapALaVagaFeminista #NadaNosPara8M

3. Elisenda Alamany, diputada al Parlament

Vam créixer en una societat on se'ns deia que la igualtat arribaria, gairebé, per atzar. Hem après que ens toca sortir a conquerir-la cada dia. Demà, també. #EnsAturem #VagaFeminista8M #8M pic.twitter.com/XLJN7XWcwO

4. Marta, historiadora

Una mica farta de certs discursos descoratjadors i alliçonadors sobre l'apropiació del feminisme per part del poder. Per què no celebrem més les victòries? Que fa dos anys que hem aconseguit instaurar vaga general feminista pel 8M i cada cop som més, orgull! #VagaFeminista8M