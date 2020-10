"Un muntatge que ja no es pot reparar": l'actualitat en 8 tuits

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil i no visualitzes els tuits, assegura't que tens descarregada l'última versió de l'apli]

1. Nora Sánchez Oussedik, professora de didàctica de la ciència a la UB

Enhorabona a la @TamaraVila83 i a tota la gent que ha treballat de valent per la seva absolució. Ara bé, no oblidem el muntatge, les mesures cautelars, la pressió mediàtica. Això ja no es pot reparar. El règim i la repressió sempre de la maneta.

2. Fúlvia Nicolàs, periodista

3. Fàtima Llambrich, periodista

La magistrada que ha absolt Tamara Carrasco fa constar a la sentència que la investigació de la Guàrdia Civil no explica, com tampoc ho fan a sala, d'on obtenen la prova de veu amb la qual sostenten l'acusació. La causa es va iniciar x TERRORISME. pic.twitter.com/dHOLm1hg6a

4. Mireia, tuitaire

Avui han absolt la Tamara Carrasco. Tots (indepes o no) sabíem que l'acusació no tenia ni cap ni peus, però li han fotut la vida enlaire durant 2 anys i mig perquè ens servís d'exemple a tots i no protestéssim mai per res.

El nivell de baixesa moral és impressionant.