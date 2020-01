Els protocols i l'obligació de complir-los

1. Marina Berasategui, arquitecta

2. Salvador Lladó, científic ambiental

Molta gent hi lluita des de fa anys. Xò és difícil lluitar contra el q et dona d menjar i contra una industria q ha estat sinònim de progrés. Un progrés malentès i q ha significat la destrucció del territori, la salut de la gent i q, a nivell global, ens situa en crisis climàtica

3. Roger Salvador, tuitaire

No volem química, indústria ni nuclear xq és perillosa, no volem turisme ni empreses digitals xq fan pujar els preus del pisos, no volem ampliar ni el port ni l'aeroport xq contaminen! Volem ser tots mestres I educadors socials I que els diners surtin de sota les cols.