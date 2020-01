"Diàleg i pressupostos": l'actualitat en 9 tuits

1. Carles Spa, assessor en polítiques públiques a l’Ajuntament de Barcelona

2. Axel Camarasa, sociòleg i periodista

Com era allò de que ser presidenta amb els vots de Manuel Valls (i deixar ERC a l'estacada) feia inviable aconseguir uns pressupostos i estabilitat? https://t.co/U8xu7Igp1z — Axel Camarasa (@AxelCamarasa) January 17, 2020

3. Fernando Lobo, militant d’ERC

Veure @jcuixart sortir de la presó, imaginar-lo passant la nit al costat del seu fill, sense dormir mirant-lo, gaudint, sentint, fent de pare per fi, m'alegra i m'emociona. No podria imaginar-me el dur que seria haver estat aquests 6 mesos separat del meu fill.benvingut, Jordi. — Fernando Lobo 🎗 (@Nando__Lobo) January 17, 2020

4. Bel Zaballa, assessora lingüística

Jo el que vull és que en Jordi no hi hagi de tornar a entrar, i que tota la resta també en surtin. D'una vegada i per sempre. — Bel Zaballa Madrid🎗 (@BelZaballa) January 17, 2020

5. Martí Regué, enginyer

Recordo el 20 de setembre. Gent molesta amb la GC però cantant tranquil·la. Recordo amics. Recordo els Jordis demanant que marxem i llegir la paraula 'tumulto' per primer cop en un diari. #SpainIsAFascistState — Martí Regué (@Ti_Cubells) January 17, 2020

6. Ana Gili, periodista

No és un pin parental, és censura educativa.



No és "llibertat dels pares d'escollir" és censura educativa.



I si la coeducació i la diversitat afectiva-sexual fos currículum comú i regulat això no passaria https://t.co/3czVZLvGDQ — Ana Gili Sánchez (@anagili) January 17, 2020

7. Inma Concha, infermera

La mejor manera de evitar q manipulen a tus hijos es enseñarles a ser críticos, a leer, escuchar, y buscar información en TODAS partes y sobre TODAS las ideologías. #APartirDeHoy #NoAlPinParental — InmaConcha (@InmaConcha) January 17, 2020

8. Ramón Lobo, bloguer i escriptor

Resulta cómico: los que reclaman libertad para educar a sus hijos son los que no creen en la libertad, en la ciencia, en los hechos demostrables y en la educación #PINParental — Ramón Lobo (@ramonlobo) January 17, 2020

9. Aida Sanuy, periodista