"Estratègies legítimes": l'actualitat en 7 tuits

1. Biel Figueras, conseller de JxCat a l’Eixample

2. Jordi Armadans, director de Fundació per la Pau

3. Miquel Àngel Estradé, exsenador (ERC)

4. Blanca Treig, empresària

5. Alicia Ibarra Gámez, tècnica de comunicació a Save the Children

6. Francesco Rocca, president de la Federació Creu Roja

Every human being must be treated with dignity and must be never used as a political tool. Desperate people cannot be used as a tool to put pressure on governments. We call on Governments to respect human dignity, save lives, respect international laws #Refugees #migrants pic.twitter.com/ygNqoWy8Sa