No és solidaritat, són drets humans: l'actualitat en 8 tuits

1. Joaquim Bosch Grau, magistrat i portaveu territorial de Jutges per la Democràcia

2. Verónica del Carpio, advocada i professora de dret civil

3. Begoña Curiel, periodista

Sé que hay que visibilizar la situación para que no se olvide pero en una semana, cuando nos cuenten la historia de cada corazón del Aquarius, se olvidarán. Es siempre igual. Aunque en el Estrecho hay historias que no se conocerán. Nunca.

4. Mar Calpena, periodista

Entenc que es critiqui si hi ha circ entorn a l’arribada de l’Aquarius, però crec que era molt pitjor quan ningú no s’interessava per l’arribada de vaixells. Ara, aprofundim a les cobertures.

5. Pilar Marcos, diputada al Congrés (PP)

6. Fernando Garea, periodista

7. Carlos E. Cué, periodista

8. Gemma Geis, diputada al Parlament (JuntsXCat)

Parlen de rebaixar el dolor. Hi ha presos, exiliats. No es van respectar els resultats del 21D.



I sobretot: silenci el dia 1O. Ni un missatge, ni un DM dels que ara piulen del diàleg, reformes... A on éreu?



La violència ho va canviar tot. No ho oblideu. No ho podem oblidar.