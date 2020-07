"Ho tornaríeu a fer? D'acord, nosaltres també": l'actualitat en 8 tuits

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per poder visualitzar els tuits]

1. Esther Sancho, advocada

2. Josep Rull, exconseller

3. Andreu Van den Eynde, advocat d’Oriol Junqueras i Raül Romeva

Per què el Tribunal Suprem diu tantes vegades en les seves resolucions que "no està castigant la ideologia independentista" al fer front amb 'firmeza' el 'desafío independentista'? Aquí grinyola quelcom.

4. Jorge Bustos, cap d’opinió d’‘El Mundo’

5. Albert Pereira, jurista i funcionari

Per cert, la resolució venjativa d’avui del Suprem espanyol ha estat possible gràcies al recurs presentat per la Fiscalia del govern PSOE-Podem. Que ningú no ho oblidi.