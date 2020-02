"Espanya, ¿capital?": l'actualitat en 8 tuits

1. Tatxo Benet, productor audiovisual

2. Rosa Cullell, periodista

3. Aleix Sarri i Camargo, cap de campanya de JxCat

El govern espanyol es nega a pagar 400 milions d’euros que deu a la Generalitat, i això sí que és una bona retallada en ple cicle de creixement. Però com ho fa un govern del PSOE... parlen de diàleg però l’espoli fiscal sempre hi és. Mani qui mani.

4. Enric Ansesa, tuitaire

Davant d’ una posibilitat de diàleg per canviar coses ja començen a sorgir nuvols de tempesta , exigents i condicionants .

5. Balti Picornell, expresident del Parlament Balear

En Govern d'en Sànchez and Company hauria de ser conscient què no hi pot haver diàleg coherent amb Catalunya amb presos polítics. La valentia es amnistiar primer els presos polítics i començar el diàleg entre Govern i Catalunya, però tanta por te el Govern al que dira la dreta...