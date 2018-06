BcnCiutatRefugi: l'actualitat en 8 tuits

1. Ada Colau, alcaldessa de Barcelona

2. Quim Molina, director d’escola

3. Sergio Maydeu Olivares, analista internacional

4. Victoria Rosell, exdiputada al Congrés (Podem)

5. Jordi Cuixart, president d’Òmnium

6. Xavier Martínez-Gil, economista

Mentre el Ministre d'Economia diu que no es va gastar ni un euro de diner públic en el referèndum de l'1 d'octubre, el jutge demana una fiança de 2,1M d'euros. Algú menteix. Davant d'això, una democràcia sana no hauria de tolerar la impunitat. #NiOblitNiPerdó

7. Josep Maria Ganyet, professor de ‘new media’ de la UPF

8. Maria Tikas, estudiant de periodisme

Durant 15 dies m’he sentit com una argentina més. Com deia @Carles5puyol, Messi no necessita el Mundial per ser el millor del món. Ánimo Leo, sigue brillando en el Barça. pic.twitter.com/cmKNvH7s09