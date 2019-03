"Amb Borrell, no cal el Diplocat": l'actualitat en 8 tuits

1. Joe Brew, expert en anàlisi de dades

Josep Borrell, acostumat a les preguntes de la premsa espanyola, no aguanta les preguntes de la premsa internacional. No cal Diplocat. Borrell fa la feina d'"internacionalització" del problema català ell sol. https://t.co/8r296gyzM8

2. Àlex, tuitaire

Al marge del numeret, la resposta de Borrell a pq no es planteja el dret d'autodeterminació contesta "perquè no han vingut al Congrés amb una proposta tal i com van fer els bascos". Em sembla d'un cinisme espaterrant tenint en compte la resposta que el Congrés va donar als bascos