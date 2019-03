"Prohibir paraules": l'actualitat en 8 tuits

1. Victor Rodrigo, periodista



És molt greu que Mireia Boya hagi de marxar de la CUP per l'agressió psicològica d'un company però és encara més greu que hagi de marxar ella i no pas l'agressor, en un partit on aquestes coses haurien d'estar fiscalitzades al mil·límetre. — Victor Rodrigo (@VictorrRodrigo) 29 de març de 2019



2. Tània Verge, professora de ciència política i directora de la unitat d’igualtat a la UPF



Diu la politòloga britànica feminista Joni Lovenduski que els partits són els guardians de la masculinitat i del masclisme en la política. Són una màquina d'expulsar les dones.

Amb tu, @yeyaboya 💜. https://t.co/n5HVKFFEro — Tània Verge #capdonaenloblit (@taniaverge) 29 de març de 2019



3. Elisenda Alamany, número 2 d’ERC a Barcelona per a les municipals



Fa uns dies la Junta Electoral prohibia el llaç groc. Ara prohibeix paraules com "presos polítics" i "exiliats".



Potser que ens diguin directament a qui hem de votar. — Elisenda Alamany (@Elisendalamany) 29 de març de 2019



4. Ramon Pardina, guionista



Trobo que es podien haver esperat a que acabessin les eleccions per començar a aplicar el 155. — Ramon Pardina (@RamonPardina) 29 de març de 2019



5. Júlia Jové, tuitaire



A veure si polítics amb càrrecs i sous poden deixar de fer tuits lamentant-se de certes prohibicions i lluitant de forma efectiva contra aquestes. Que per fer tuits ja estem la resta. — Júlia Jové (@xul81) 29 de març de 2019



6. Xavier Fina, filòsof



Un jugador de l’Espanyol mai no s’atreviria a ofendre els culers com fa Piqué amb els pericos. Perquè l’entorn mediàtic i social català en lloc de riure-li les gràcies el crucificaria. El seu poder és aquest, no el dels diners. Ell ho sap i se n’aprofita. — Xavier Fina (@XavierFina) 29 de març de 2019



7. Albert Lloreta, periodista



Piqué és un xoc cultural per aquesta nostra catalaníssima societat acostumada a fardar de no fardar, dissimular tant com es pugui la pròpia riquesa i fer petites i invisibles la victòria i la confrontació. https://t.co/LfhwgvELKQ — Albert Lloreta (@AlbertLloreta) 29 de març de 2019



8. Francesc Vilallonga, professor de comunicació de la URL