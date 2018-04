"El relat fals de la violència": l'actualitat en 9 tuits

1. Ofèlia, estudiant del Conservatori Superior del Liceu



Aixecar barreres d’un peatge no està gaire bé, certament, és molt millor llevar-les per sempre.

Ben aviat, a la llum dels últims sondejos, la política espanyola es reduirà a una pugna acarnissada entre C's, PP i PSOE per veure qui la diu més grossa contra els catalans i qui els fot més llenya. ("Catalans" tal com ho entén Albiol: "ustedes los catalanes")

DEP Paco Camarasa. Gràcies per obrir-nos tantes portes negres i criminals, per incentivar-nos a la lectura, per les recomanacions i per damunt de tot per la teva gran humanitat! Et recordarem tot llegint, sempre!