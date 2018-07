La "sinceritat" de Pablo Casado: l'actualitat en 7 tuits

1. Pablo Casado, president del PP



No es posible que haya papeles para todos, ni es sostenible un estado de bienestar que pueda absorber a los millones de africanos que quieren venir a Europa y tenemos que decirlo, aunque sea políticamente incorrecto. Seamos sinceros y responsables con esta cuestión. https://t.co/q8p9qxbSFG — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 29 de juliol de 2018



2. Ada Colau, alcaldessa de Barcelona



Seamos sinceros y responsables: Europa se fundó para defender la vida y decir nunca más al racismo ni el fascismo ¿somos o no somos demócratas? ¿Y europeos?

Normalizar declaraciones como las d Casado o Salvini es el 1er paso hacia la destrucción de Europa y de la misma democracia https://t.co/X7UFRf7bqs — Ada Colau (@AdaColau) 29 de juliol de 2018



3. Júlia Cot, guionista



Bueno, papeles quizá no, pero títulos de máster sí les puedes ofrecer. https://t.co/F6XPJ3a2tL — Júlia Cot (@cot_julia) 29 de juliol de 2018



4. Vidal Aragonés, diputat al Parlament (CUP)



Pels que clamen per la competència: si les VTC es normalitzen fent servei que únicament a dia d'avui pot fer taxi en pocs anys únicament hi haurà VTC's i no taxis. Llavors el servei ho farà qui no té preus fixats per l'Administració. Poc més de 25 accionistes i poques empreses. — Vidal Aragonés (@VidalAragones) 29 de juliol de 2018



5. Joan Carles Calbet, economista



Es evident que fa falta una regulació del sector, i els taxistes s’han de defensar davant aquest model d’economia colaborativa. Però crec s’estan equivocant en la forma de fer-ho. Violència i perjudicar a tercers mai és una bona estratègia... #taxibarcelona https://t.co/eAIIpEN1Hl — Joan Carles Calbet 🎗 (@jccalbet) 29 de juliol de 2018



6. Miquel Strubell, editor de programes de TV



El PSOE vol que el 80% dels catalans ens posem d'acord i que després ho votem. Com si el Brexit l'haguessin aprovat el 80% dels britànics, per exemple. Perquè posar-nos d'acord en el mètode per desempatar EL TEMA no, oi? — Miquel Strubell fill 🎗 (@miquelstrubell) 29 de juliol de 2018



7. Isabel Castro, tuitaire