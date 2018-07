Casado, Ciutadans i l'habitació dels germans Marx: l'actualitat en 9 tuits

1. Ramon Lobo, escriptor i bloguer



2. Anna Pardo de Vera, periodista



3. Natza Farré, periodista

4. Aina Díaz, advocada

5. Mathieu de Taillac, corresponsal de ‘Le Figaro’ a Madrid

6. Pablo Luengo, tuitaire

7. Albano-Dante Fachin, exsecretari general de Podem Catalunya

La millor manera de respondre des de Catalunya a la victoria de Casado és reafirmant-nos en l'esperit de l'1-O. Davant un Règim que s'atrinxera en l'immobilisme: acció popular desobedient, lluita per tota la sobirania i, davant les violències de l'Estat, endavant i sense por.

8. Joan Solé Giménez, periodista

9. Pep Montes i Sala, gestor cultural

Diu Pascal que no pot ser que una coordinadora del partit no tingui la confiança del President. En un món més o menys normal, arriba a President aquell candidat que tenia la confiança de la direcció del partit. Però, és clar, el món l'hem girat com un mitjó.