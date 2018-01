"No volíem caldo i ens han donat dos TCs": l'actualitat en 8 tuits

1. Josep Costa, vicepresident primer de la mesa del Parlament i professor de teoria política

2. Albano-Dante Fachin, líder de Som Alternativa

En 2010 el Tribunal Constitucional pasó por encima del Estatut votado en referéndum por los catalanes. Hoy pasa por encima de lo votado en elecciones por los catalanes. El mensaje es claro: "Catalanes: vuestra opinión no vale nada". Catalunya no se va. La echan.

3. Andreu Van den Eynde, advocat d’Oriol Junqueras

4. Marina Geli Fàbrega, exconsellera de Salut

5. Anna Arqué Solsona, consultora en comunicació

6. Josep Brâut, bloguer

Els que diuen que sense #Puigdemont no hi haurà República Catalana són els mateixos que deien que sense Mas no hi hauria referèndum?