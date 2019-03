"Democràcia avançada... cap a l'abisme": l'actualitat en 8 tuits

1. Alba Medina, antropòloga

Hi ha una cosa que no entenc. De veritat que algú es pensa que perquè, a petició de la JEC, deixem de veure llaços grocs i estelades, 2 milions de persones no votarem als dels llaços grocs i les estelades? 🤔🤷‍♀️🎗️ #LlibertatPresosPoliticsiExiliats