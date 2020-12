"Menys «Tot anirà bé» i que vagi bé de veritat": l'actualitat en 10 tuits

1. Miquel Curanta, director de l' Institut Català de les Empreses Culturals

Per un 2021 amb menys “Tot anirà bé” i que vagi bé de veritat. Seguirem lluitant-ho #adeu2020

2. Àlex Arenas, físic i investigador de la Universitat Rovira i Virgili (URV)

🏅Ja tenim vacunes, algun tractament i tests ràpids, és a dir esperança. Però encara cal pujar l'últim port de primera categoria d'aquesta pandèmia. No badem, que ningú quedi enrere, pedalem tots junts i fem un últim esforç titànic. Després el camí serà més planer. Bon any 2021. pic.twitter.com/7RYONo4GjS

3. Isaac Llopis, professor de secundària

Afortunadament, el cap d'any el podré passar a casa. Però no oblido els meus companys de planta, i d'altres que canviaran d'any a la UCI, o a sociosanitaris, residències... Amb ells. I amb els sanitaris que fan més que feina, són els autèntics herois d'aquesta societat.

4. J. Vilalta Vives, tuitaire

L'any 2021 també serà any de pandèmia i potser any de forta crisi econòmica. Com a mínim esperem poder recuperar poc a poc la vida social amb la gent estimada, les trobades humanes amb tranquil·litat i sense pantalles.