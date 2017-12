"Un any trepidant i exaltat": l'actualitat en 8 tuits

1. Magda Casamitjana, exdiputada al Parlament (JxSí) i impulsora de Moviment d'Esquerres

Deixem un any ple de sensibilitat i sentiments. Un any trepidant, exaltat, frenètic de ser escoltats i reconeguts. Un any de valentia de la gent i de Dignitat majúscula. No ens aturarem i persistirem! US VOLEM A CASA. Deixeu en llibertat els nostres REFERENTS. @MovEsquerres — magda casamitjana (@magdacas) 31 de desembre de 2017

2. Jordi Carmona, mestre i biòleg

...que el noste País sigui cada dia més pròsper, acollidor, un far de llibertat i de diàleg, pacífic, solidari, sostenible i democràtic...un model social de #republica per a tots, ciutadans del món. Per això és imprescindible la #LlibertatPresosPoliticsCatalans aquest #nouany2018 pic.twitter.com/eCav5nSwe4 — Jordi Carmona (@jordicarmona) 31 de desembre de 2017

3. Eduard López, vice secretari general d'acció política d'ERC

La imatge que resumiria millor el nostre #2017 no la veurem publicada a cap diari: la dels presos polítics catalans a les seves cel-les. #LlibertatPresosPolítics — Eduard López (@elopezdomenech) 31 de desembre de 2017

4. Bea Talegón, directora d'opinió de 'Diario 16'

En lugar de Españolizar Cataluña, propongo que nos Catalanicen un poco. (Sí, lo he dicho). Que queramos más democracia, más responsabilidad política directa, más idiomas, más partidos políticos con diferentes opciones, más inquietudes y sentido crítico. Que falta nos hace. — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) 30 de desembre de 2017

5. Aina Díaz, advocada

A Diana Quer la han encontrado porque a su presunto asesino, ya interrogado cuando Diana desapareció y con antecedentes, se le escapó otra víctima.

Otra.

A saber cuántas más habrá.



Seguiremos mirando hacia atrás cuando caminemos solas de noche. — Aina Díaz (@AinaDiazV) 31 de desembre de 2017

6. Tània Verge, professora de ciència política i directora de la unitat d'igualtat a la UPF

7. Margot Wallström, ministra d'Afers Exteriors de Suècia

Following demonstrations in Iran. Important that further violence is avoided. Freedom of assembly is a basic human right. — Margot Wallström (@margotwallstrom) 31 de desembre de 2017

8. Damian Pachter, periodista i analista al Pròxim Orient