"Per un 2019 més just": l'actualitat en 8 tuits

1. Jordi Viladrosa, pedagog

L'any que acaba ens dona motius per ser pessimistes, però l'any que comença a treure el nas ens fa entendre que és molt millor construir la realitat quotidiana, dia rere dia, amb optimisme i esperança. Que tingueu un molt bon any 2019!

2. Berta Barbet, politòloga

3. Rosa Manyosa, tuitaire

Quan era petita sempre desitjava per Any Nou, salut, amistat i amor. Avui desitjo pel 2019, llibertat, molta força i justícia! Inevitable no pensar en els nostres presos. Per un judici just de veritat!!! Ànims i molta força per tots! Sempre amb vosaltres!❤️