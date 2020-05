"Això no va de sortir de la desescalada abans que l'altre": l'actualitat en 9 tuits

1. Imanol Echegaray, periodista

Este gobierno ha podido cometer muchos errores, pero creo que las fases de desescalada han sido todo un acierto. Y espero y deseo que las CCAA sean inteligentes en cuanto recuperen sus funciones. Esto no va de salir de la desescalada antes que nadie. — Imanol Echegaray G. (@imanoleg_) May 31, 2020

2. Eva, tuitaire

En la fase 3 pueden salir del país y empezar una nueva vida los que vivimos en comunidades donde gobierna el trifachito? Es para una amiga. pic.twitter.com/hjIQlcGkIV — EvA13 (@Evapm13) May 31, 2020

3. Ferran Estruch, alcalde de Cardona

Abstenció d’ @Esquerra_ERC:



- Retorn de competències

- Gestió a Cat del fons europeus

- Fi dels estats d’alarma

- Solució per als treballadors de la Conca d’Òdena



Hi és tot? No, però són aspectes fonamentals per avançar. — Ferran Estruch i Torrents (@ferranestruch) May 31, 2020

4. Xavier F. Domènech, tuitaire

2) Us heu fixat com - reiteradament - ens ha deixat clar q les actuals competències autonòmiques no són més q "poder delegat" del Gobierno i, per tant, (entenc jo) revocable quan les circumstàncies ho requereixin? I amb aquesta gent hem de pactar l'autodeterminació? #parfavar — Xavier F. Domènech (@xavidomenech99) May 31, 2020

5. Ramon Pardina, escriptor i guionista

No veig cap problema en reprendre la taula de diàleg. Les posicions estan prou allunyades com perquè no hi hagi cap risc de contagi. — Ramon Pardina (@RamonPardina) May 31, 2020

6. Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona

Observo con perplejidad y preocupación: — Jaume Padrós 🎗 (@jaumepadros) May 31, 2020

Que la primera oleada por la COVID-19 ha remitido y una peligrosa relajación política intenta hacernos creer que los problemas de la sanidad ya han remitido. Craso error: son graves y se han puesto en clara evidencia en esta pandemia — Jaume Padrós 🎗 (@jaumepadros) May 31, 2020

7. Meritxell Orpinell, tuitaire

La distància social és força més raonable i agradable que viure amuntegat. Però seguiu amb lo vostro. — Meritxell Orpinell (@OrpinellM) May 31, 2020

8. Alejandro Inurrieta, consultor

Cuando una industria, como el automóvil, asume que somos meras maquilas o centros de ensamblaje, no nos debe asombrar lo de Nissan. Todo le mundo sabía, incluyendo políticos y ex ministros, que esto es lo que pasa. El monocultivo industrial tiene estas cosas. — inurrieta (@inurrieta) May 31, 2020

9. Íngrid Lafita, periodista