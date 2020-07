"Mantenir la calma i actuar amb rigor": l'actualitat en 8 tuits

1. Antoni Trilla, epidemiòleg

2. Tatxo Benet, productor audiovisual

Espero que a la resta de Catalunya prenem exemple de Lleida i el Segrià. Els lleidatans no ho han fet ni millor ni pitjor que la resta de catalans. És a dir, això pot passar a qualsevol lloc si no s’extremen les mesures de seguretat: MANS, MASCARETES i DISTÀNCIA SOCIAL!!

3. Sílvia Mur, enginyera

4. Maria O’Hara, llicenciada en biologia

5. Guille Ortiz, escriptor i filòsof

El virus nunca se fue, lo echamos. Y de la misma manera, si no tomamos precauciones puede volver, claro. Y llenar hospitales, sí. Y saturar la AP. Importante tomar ahora las medidas que se tomaron tarde en febrero-marzo, en cualquier caso. https://t.co/PQ27VvUbjU

6. Agustí, tuitaire

per les pèssimes condicions laborals que se'ls hi proporciona als treballadors d'escorxadors + falta d'higiene d'aquests espais i per la negació del ajuntament a oferir uns DRETS BÀSICS d'habitatge i mesures de salut a uns temporers q es juguen la vida dia i nit. Lleida.