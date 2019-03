La conquesta d'Amèrica i el segle XXI: l'actualitat en 8 tuits

1. Luisma López, historiador

2. Oriol López Mayolas, candidat a l’alcaldia per Ara Mollet - ERC

3. Maria Vidal, politòloga

4. Gerardo Tecé, escriptor

5. Ana de la Peña, periodista

6. Manfred Elsig, professor de relacions internacionals a la Universitat de Berna

UK politics are completely paralyzed, no majority for any of the options in the parliament (hard Brexit, May deal, second referendum, remain, general elections), this is an endless cycling problem, sceptical that the parliament will find a solution... https://t.co/PsRDS3G6BM