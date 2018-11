La Libertadores a Espanya: l'actualitat en 8 tuits

1. Teresa Rosell, tuitaire

Que la #CopaLibertadores (en honor líders independència Ñ i Portugal) es jugui a Madrid, mentre al país dels finalistes, Argentina, el #G20 fa la pilota al règim #SaudiArabia és la mostra atemporal del "panem et circenses". Seguim. — Teresa Rosell (@Teresa_Rosell) 30 de novembre de 2018

2. Xavier Sala i Martín, economista i professor a Colúmbia

Los LIBERTADORES fueron unos SEDICIOSOS GOLPISTAS americanos que en su día declararon (UNILATERALMENTE) la independencia de sus países y que, si hubieran pisado la península, hubieran sido condenados por REBELIÓN. Hoy, España los homenajea en el Bernabéu. https://t.co/i7xfbTs6lI — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) 30 de novembre de 2018

3. Rosa Torrijos, dissenyadora gràfica i comunicadora

M'agradaria que arribés el dia que ja no he d'ajudar a omplir les bosses del Gran Recapte d'Aliments. Voldria dir que els governs locals i estatals estan fent bé la seva feina. Avui, encara no és aquest dia, per tant, com sempre, he aportat el meu granet de sorra #granrecapte2018 pic.twitter.com/zHvvtHBO66 — Rosa_Torrijos🎗 (@rosa_estanyol) 30 de novembre de 2018

4. Xavier Eritja Ciuró, diputat al Congrés (ERC)

La reactivació de les reivindicacions de la societat civil organitzada per demanar més justícia social és un molt bon senyal. I indica que la societat catalana torna a estar robusta #lluitescompartides ✊🏻 — Xavier Eritja Ciuró 🎗 (@xavieritja) 30 de novembre de 2018

5. Jordi Pueyo, tuitaire

Si per afrontar els problemes del país no té els diners necessaris, ni les competències necessàries, ni l'estructura o l'organització necessàries, escolta, per a què collons volem la Generalitat autonòmica? — Jordi Pueyo (@jordipueyo) 30 de novembre de 2018

6. Marta Roqueta, editora i analista de gènere

Veient que ens discutim per transferències de diners i competències, retirada recursos de lleis suspeses, pressupostos espanyols i infrafinançament, costa de creure que al setembre del 2017 estiguéssim parlant de com fer la independència. — Marta Roqueta 🎗 (@martaroqueta) 30 de novembre de 2018

7. Marc Portet i Bruguera, associat al PDECat de Mataró

No acabo de veure com casa aquesta campanya per la unitat independentista amb l'intent de crear un quart espai sobiranista que disgrega el vot.

No ho acabo de veure per la incoherència, no pas pel concepte. — ((( Marc Portet i Bruguera ))) (@portet_bruguera) 30 de novembre de 2018

8. Joan, tuitaire