Corrupció "fins a l'últim racó": l'actualitat en 8 tuits

1. Joaquín Iborra, tècnic en avaluació de projectes de cooperació internacional i acció humanitària

2. Carlos Bonastre, periodista

Pablo Crespo acaba de decir que no sabe cómo el PP no está sentado en el banquillo como acusado a título lucrativo. La verdad es que es difícil de explicar #Gürtel

3. Miquel Notari, tècnic en activitats socioculturals

De vegades és trist comprovar com la corrupció sistematitzada s'instal·la a una organització i abasta fins el seu últim racó... La corrupció era la forma implícita de treballar i qui no seguia les seues regles se n'anava fora. Ara es trenca aquella "Llei del Silenci" https://t.co/EcZDzKi16t

4. Aurora Madaula, diputada al Parlament (JxCat)

5. Martí, militant JERC Sabadell

Ni l’Oriol, ni el Quim ni els Jordis es mereixen que Puigdemont no torni, que no faci el que va dir en campanya. Tindrà tot el nostre suport i el poble mai l’abandonarà, però que vingui i exerceixi de President. No pot bloquejar la situació política

6. Clara Jordan, periodista

7. Mireia Boya, exdiputada al Parlament (CUP)

8. Andreu Orte, expert en mobilitat i polítiques urbanes

A veure, porto des del 20 de novembre amb"bon Nadal i bon any si no ens veiem" i ara 19 dies amb "bon any". A partir de quin dia passem a preguntar "on marxes de vacances a l'estiu"? 1 de febrer?