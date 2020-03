"El virus està assenyalant els pedaços del sistema": l'actualitat en 8 tuits

1. Alberto Sotillos, sociòleg

2. Roger Mazariegos, tuitaire

3. Bernat Solé i Barril, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Centenars de catalans no poden tornar des de l’estranger pels preus abusius dels vols de repatriació. Demanem al Govern espanyol que intervingui. Que ningú ho aprofiti per fer negoci. #COVID19

4. Victòria, emprenedora

Per què no es fa un vol oficial amb tots els repatriats, pagat pel govern? No és una situació excepcional en què tota aquesta gent hauria d'estar controlada i registrada? En mans de qui estem? No hi ha protocols per situacions així?