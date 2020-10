"Som éssers humans. Ni herois ni màrtirs": l'actualitat en 7 tuits

1. Iu Forn, periodista

Una situació per entrendre què està passant amb la propagació del virus. Ens recomanen fer els desplaçaments mínims i, concretament, es recomana no anar al Montseny.

Què ha passat avui a 2/4 d’11 del mati? Han hagut de tancar els accessos al Montseny per excés de gent. — iu forn (@iuforn) October 24, 2020

2. Sílvia Casola, presidenta d’ERC a l’Hospitalet

Tothom tenim ganes de veure els nostres familiars i amistats, però ara no toca, per responsabilitat col·lectiva. Quedem-nos a casa, està en mans de totes i tots ajudar a parar els contagis. Imatges com les d'ahir a #LHospitalet, o avui al Montseny no ajuden. #joemquedoacasa — Sílvia Casola 🎗 (@silviacasola) October 24, 2020

3. Maria Vila, advocada

Fa 3 setmanes es plantejaven obrir discoteques i en fa una que ens deien que el més important era tancar hostaleria. Ara volen un toc de queda per no ser menys que ningú. No saben d'on surten els contagis i han de prohibir coses pq no sigui dit. És la definició de l'arbitrarietat — Maria Vila (@mvilaredon) October 24, 2020

4. Salvador Esquena, metge cirurgià

No agrada el terme ‘toc de queda’ perquè sona que atempta a les llibertats individuals dels ciutadans però, vista la irresponsabilitat de tanta gent, és justament restringint dràsticament aquestes llibertats com aturarem la segona onada. — Duc de Màntua 🎗 (@DucMantua) October 24, 2020

5. Marc Arza, exregidor a l’Ajuntament de Reus (PDECat)

Ens fan molta més por la malaltia i la mort que la pobresa i l'autoritarisme. Com si haguéssim oblidat que la llibertat i la prosperitat són enormement fràgils. És un trilema (salut/llibertats/economia) i cal protegir les tres potes del futur. — Marc Arza (@marcarza) October 24, 2020

6. Ester, metge especialista en anestesiologia

Els professionals sanitaris ens mantenim compromesos i si hom vol que no defallim cal que polítics i ciutadans actuin com cal. NO estem

en condicions ni físiques ni emocionals de repetir l'experiència de la primera onada. Som éssers humans. Ni herois ni màrtirs de la societat — EsterSR MD PhD (@ester0961) October 24, 2020

7. Salvador Macip, científic i escriptor