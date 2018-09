"El poli bo": l'actualitat en 7 tuits

1. Jaume Aulet, professor de filologia catalana a la UAB



La delegada del govern del Regne vol que la seva maquinària judicial condemni els presos, que acceptin la condemna (que bé aniria de cara a Europa!) i que després el govern –oh generositat!– els indulti. Maquiavel no sap si fotre's a riure o suïcidar-se. https://t.co/0kY2ZzCQim — Jaume Aulet (@Jaumaulet) 22 de setembre de 2018



2. Inés Arrimadas, diputada al Parlament (Cs)



Han dado un golpe a la democracia, roto la convivencia entre catalanes,provocado la huida de empresas y se gastan cada día en el procés el dinero que podría ir a sanidad o educación. ¿Indultarles es el siguiente pago de la hipoteca de Sánchez para seguir en Moncloa? #EleccionesYa https://t.co/sjqmYlNotR — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 22 de setembre de 2018



3. Jose Téllez, regidor a l’Ajuntament de Badalona (Guanyem Badalona)



És molt més fàcil sra Cunillera: no es poden indultar perquè encara no estàn condemnats. Si l'Advocacia de l'Estat i la Fiscalia, a ordres del govern espanyol, retiren les seves acusacions sobre els presos polítics, estan lliures demà mateix. Deixi de fer de poli bó, que no cola https://t.co/ZzZn3qAOxP — Jose Téllez (@JoseTellezBDN) 22 de setembre de 2018



4. Empar Moliner, periodista i escriptora



Suposo que, com tots nosaltres, ja sap que els condemnaran per rebel·lió, doncs. I que la condemna serà injusta. I que el Tribunal Europeu de Drets Humans ho dirà. Demanar l'indult és tapar tot això. És el que vol? https://t.co/Vqo0BDQ0NP — Empar Moliner (@emparmoliner) 22 de setembre de 2018



5. Sergio de Maya, politòleg i professor associat de la UB



Si de debò creieu q el 20S erem allà com un sol poble haureu d'entendre q inquieti i preocupi força la visió de poble q es té. Pq ignora al voltant de la meitat de la gent. I ho diu algú com jo q sí hi era. — Sergio de Maya (@sdemaya) 22 de setembre de 2018



6. Hèctor López Bofill, jurista i escriptor



Un estat plurinacional seria aquell en el qual les institucions centrals de l’estat com jutges, policies o militars fossin NEUTRALS sobre el sentiment nacional dels seus ciutadans i no fessin el possible, com ara fan, d’imposar una realitat nacional sobre les altres. — Hèctor López Bofill 🎗 (@lopezbofill) 22 de setembre de 2018



7. Mireia, historiadora