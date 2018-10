"Un any que sembla una eternitat": l'actualitat en 8 tuits

1. Mariona Sanz, periodista





2. Josep Costa, diputat al Parlament (JxCat)





3. Laura Aubert, periodista



27O. Un any que sembla una eternitat. Un dia que no oblidarem mai, ni el que va venir després, mai 🎗 . . . #27O #llibertatpresospolitics #llibertatpresespolitiques pic.twitter.com/iEIHrFZS6A



4. Marta Roqueta, editora i analista de gènere





5. Jaume Moya i Matas, diputat al Congrés (En Comú-Podem)





6. Alfons Godall, economista i exdirectiu del Barça





7. Joan S. Vilallonga, psicòleg



M'ha semblat que @QuimTorraiPla deia que "tornar enrere no és cap opció", després que el seu @govern no ha fet res més que anar enrere l'últim any. Si és un acudit, no fa cap gràcia. #FemLaRepúblicaCatalana🚩 i deixeu de fer-nos perdre el temps.