"Una broma de mal gust": l'actualitat en 9 tuits

1. Joan Mangues, estudiant de ciències polítiques a la UB

El TSJC manté 'provisionalment' la convocatòria electoral del 14F, però no ho resoldrà fins al 8 de febrer. És a dir, a meitat de la campanya electoral podria decidir si hi ha o no eleccions. Això és una broma de mal gust. https://t.co/nFmbBtmjEx — Joan Mangues (@jmangues) January 21, 2021

2. Mar Calpena, periodista

No patiu per la interrupció de la campanya electoral, que aquesta fa temps que dura i no s’aturarà ni quan es voti. — Mar Calpena (@mcalpena) January 21, 2021

3. Carles Garcia, tuitaire

Han pensat que l'abstenció pot ser un escàndol? Que hi haurà gent que no anirà a les taules?

Qui defensa el dret a la salut?

I el dret a vot de tants malalts? — Carles Garcia🎗 (@Queemdius) January 21, 2021

4. Jordi Muñoz, politòleg

El ministre de sanitat ja té el que volia https://t.co/EKoV5US264 — Jordi Muñoz (@jordimunozm) January 21, 2021

5. Laia Balcells, professora a la Universitat de Georgetown

L'únic alcalde inhabilitat pel 1-O és un Conseller de la Generalitat, del Dept que s'encarrega d'organitzar les eleccions. Quina casualitat, oi? — Laia Balcells (@laiabalcells) January 21, 2021

6. Elisenda Alamany, regidora a l’Ajuntament de Barcelona per ERC

Haurien d'explicar molt bé perquè una persona amb vocació de servei públic, que va posar urnes al seu poble per votar, és un perill per a la democràcia.

I un tio que anava de cacera, que passava feixos de bitllets per Barajas té tres assistents pagats amb arques públiques. — Elisenda Alamany (@Elisendalamany) January 21, 2021

7. Jaume Martorell Cruz, politòleg

El CIS de Tezanos fent una enquesta just després de conèixer que Illa seria candidat per captar el sufle en el punt àlgid i estirar quan comença a baixar es gairebé tant subtil com els cartells del PSC amb Joe Biden. pic.twitter.com/AoKoYcvcsj — Jaume Martorell Cruz (@JaumeMC) January 21, 2021

8. Eduard Voltas, editor

Per molt mal feta que estigui l’enquesta del CIS, hi ha una cosa que ja hi podeu pujar de peus: concentració del vot unionista en el PSC. — Eduard Voltas (@eduardvoltas) January 21, 2021

9. Pau Ricart, dissenyador gràfic