Permís de paternitat, "progressant en mesures socials": l'actualitat en 8 tuits

1. David Espinola, advocat

Vaya por Dios ... allò que no podia passar si els indepes no tiraven endavant els pressupostos de l'Estat, ha acabat passant per decret ... MILAGRO!!!!



El permís de paternitat s'amplia: 8 setmanes a partir d'ara i fins a 16 el 2021 https://t.co/2Bja4Hfd3B