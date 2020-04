Desconfinament, perruqueries i estraperlo : l'actualitat en 8 tuits

1. Oriol Malet, il·lustrador

2. Joan Rueda, periodista

I en totes aquestes fases, on son els test massius a la població? Única manera de saber on som?

3. Gonzalo Boye, advocat

4. Estefanía Molina, politòloga i periodista

5. Mercè Piqueras, editora i traductora

Que la desescalada s'aplicará per províncies? El ministeri no sap com funcionen el sistemes de salut a les CA q en tenen la competència? Les regions sanitàries a Catalunya no coincideixen pas amb les províncies. Fins i tot dins de cadascuna caldria tenir en compte els municipis.