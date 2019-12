Dia dels Innocents i riures enllaunats: l'actualitat en 9 tuits

1. Oriol Malet, il·lustrador

2. Eider Hurtado, periodista

3. Ana de la Peña, periodista

4. Irene Massana, logopeda

5. Enric Nomdedéu, secretari d’Ocupació de la Generalitat Valenciana

6. Josep Rull, exconseller (JxCat)

He sentit alguns professors de dret penal qualificant l’Audiència Nacional com el “Guantànamo” de la justícia espanyola. El cas vergonyós dels CDR n’és l’enèssim exemple.

7. David de Daradna, tuitaire

8. Marc Rius, politòleg

Ja sabem que a Espanya hi ha nacions sense estat. Ara potser visualitzarem millor regions i províncies sense Estat, no perquè en vulguin un sinó perquè el que hi ha les ignora.

9. Jaume Casañas, geògraf i historiador

La Espanya del AVE voldria que nomès hi haguès una regió, perquè entenen el AVE com el metro de #Madrid. Per això no entenen que León té tot el dret i tota la voluntat de ser. #SolidaridadConLeón