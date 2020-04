"Dilluns de Pasqua sense padrins": l'actualitat en 8 tuits

1. Francesc Vilallonga, professor de comunicació a la URL

Gent que ahir li van prohibir anar l'enterrament d'un familiar però que avui l'obligaran a anar a treballar en vagons de metro plens de gent. Això com a resum de tot. #coronavirus #Covid_19

2. José Ignacio García, diputat andalús (Endavant Andalusia)

Con la vuelta al trabajo la sociedad se expone a un nuevo repunte del #covid19 y los trabajadores se ponen en peligro, a ellos y a sus familias ¿Quién sale ganando? Los grandes empresarios, la CEOE y el Ibex35. A costa de la salud de nuestra gente. El Gobierno no debe permitirlo

3. Xabier Gonzalez, estudiant de periodisme

Hoy no volvemos a la normalidad. El estado de alarma y el confinamiento siguen, y deben seguir. Si la des-hibernación de la economía es acertada o errónea lo veremos en las próximas semanas #Covid_19

4. Jordi V. Pou, fotògraf

Ep. Que quedi molt clar que primer la salut col·lectiva. #JoEmQuedoACasa per responsabilitat social, pq crec que és el que cal fer ara, tothom. Però això no hauria d'amagar que la situació és crítica per molta gent.