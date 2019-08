El paper d'Espanya en l'alliberament de París (com mai te l'havien explicat): l'actualitat en 8 tuits

Ministeri Justícia, compte oficial del ministeri de Justícia

España tuvo un papel crucial en la liberación de @Paris hace 75 años. Los soldados españoles de #LaNueve fueron los primeros en entrar en #París y su contribución a este hecho histórico fue fundamental #LiberationdeParis🇫🇷 @MAECgob @EspanaGlobal @EmbEspFrancia pic.twitter.com/1jxVFFQgfO — Ministerio Justicia (@justiciagob) August 23, 2019

Dolors Sabater Puig, exalcaldessa de Badalona

Manipulando la historia para seguir blanqueando el franquismo y su herencia viva, para seguir menospreciando y silenciando el republicanismo. Esta es una mentira que por ser oficial multiplica su gravedad. Exige rectificación immediata @sanchezcastejon https://t.co/ocWc7aXjbh — Dolors Sabater Puig (@mariadolorsa) August 24, 2019

Quim Torra i Pla, president de la Generalitat

Lamento haver de precisar que el paper espanyol a la II GM fou l’enviament de milers de soldats de la División Azul a lluitar al costat de Hitler (1941-1943). Els soldats republicans de La Nueve continuaven lluitant precisament contra el feixisme i l’Espanya del dictador Franco. https://t.co/Qk7qPrnj7Q — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) August 24, 2019

Irene Lozano, secretària d’estat d’España Global

La historia de un país no es sólo la de su estado.



No use la memoria y la dignidad de los republicanos exiliados españoles como elemento para seguir propagando su odio a España, por favor. https://t.co/0hU5gYTxFb — Irene Lozano (@lozanoirene) August 24, 2019

Suomi, psicòleg

Por eso sigue estando Franco en su mausoleo, y los “dignos republicanos” en cunetas o en cementerios extranjeros. — Suomi 🎗🇮🇸 (@io_mir) August 24, 2019

Carl Bildt, copresident del ‘think tank’ European Council on Foreign Relations

The @g7 meeting was supposed to be about inequality, but it will be about threatening trade wars, climate change risks, Iran nuclear deal and other issues. And mostly it will be Trump versus the rest. There will be no agreed communique. https://t.co/C1jX03wUfk — Carl Bildt (@carlbildt) August 24, 2019

“Se suposa que la cimera del G-7 havia de tractar la desigualtat, però anirà sobre les amenaces de guerra comercial, els riscos del canvi climàtic, l’acord nuclear de l’Iran i altres qüestions. I sobretot serà Trump contra la resta. No hi haurà cap comunicat acordat”

Rosa María Artal, periodista

En serio que alguien espera soluciones concretas de los líderes del G7? https://t.co/pvm1VKeiLV — Rosa María Artal💜 (@rosamariaartal) August 24, 2019

Shekhar Kapur, director de cinema

Isn’t G7 outdated now? Power balances have shifted. Economic order has shifted. What decisions can they make themselves anymore? This is Asia’s time for growth. Soon it will be Africa, with the youngest population in the world, and resource rich #G7WelcomeToParadise #G7France — Shekhar Kapur (@shekharkapur) August 24, 2019

“El G-7 no està desfasat? La balança del poder ha canviat. L’ordre econòmic ha canviat. Quines decisions poden prendre ells sols? Aquest és el moment de creixement d’Àsia. Aviat serà l'Àfrica, amb la població més jove del món, i amb la riquesa en recursos”