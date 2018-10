Estratègia i Waterloo: l'actualitat en 8 tuits

1. Neus Pinart, coordinadora tècnica de les transcripcions del Parlament

Sempre he respectat la CUP per la seva coherència. Ara, per la seva corresponsabilitat amb què @krls fos president el 2016, penso que haurien d'anar demà a escoltar-lo. Li ho deuen. I després que facin l'estratègia que ells considerin. pic.twitter.com/hN9lfTe1qA

Jaume, politòleg

Marta, tuitaire

Això anava d restituir el govern legítim manllevat per l'estat, quasibé un any després sembla ser q per d'alguns només va d guanyar municipals. Potser en el camí s'han oblidat q els q sortim al carrer som els q votem i q no hem perdut la dignitat.

