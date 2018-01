L'euroordre i l'aïllament espanyol: l'actualitat en 8 tuits

1. Elpidio José Silva, jurista

2. Juan Moreno Yagüe, diputat al Parlament andalús (Podem)

3. Suso de Toro, escriptor

4. Valentí Girbau, historiador

5. Jorge Galindo, sociòleg i politòleg

6. Laura Cruz, periodista

7. Julie Lenarz, directora del Human Security Centre

You cannot interpret events in northern Syria in isolation. Erdogan's regime has viciously attacked the Kurdish population - civilians and militants - politically, culturally and militarly. This isn't just about the PKK. It's the systematic destruction of a minority.

“No podem interpretar els esdeveniments al nord de Síria de manera aïllada. El règim d’Erdogan ha atacat la població kurda –civils i militars– políticament, culturalment i militarment. Això no és només pel PKK. És la destrucció sistemàtica d’una minoria”

8. Jane Samuels, consultora internacional

There is a reason Turkey has been jailing journalists and closing down TV media. It is for times like this when they want to control the narrative of their warfare propaganda with no fear of challenge. #Afrin #Kurds