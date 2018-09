L'extrema dreta i la por a les minories: l'actualitat en 7 tuits

1. Kerry-Anne Mendoza, periodista

Nazis marching the streets of Germany... in 2018. My grandfathers will be spinning in their graves.



Looks like we’re going to have to defeat fascism all over again. Great to see the left once again leading that fight. https://t.co/k93omIIuN6 — Kerry-Anne Mendoza (@TheMendozaWoman) 2 de setembre de 2018

“Nazis caminant pels carrers d’Alemanya... el 2018. Els meus avis es regirarien a la tomba. Sembla com si haguéssim de vèncer el feixisme una vegada i una altra. M’alegra veure que l’esquerra lidera aquesta batalla”

2. Anke Hassel, directora de l’Institut de Recerca Econòmica i Social de Düsseldorf

Orban, Salvini and Kurz will use #Chemnitz experience to stay clear from any further EU refugee distribution scheme. — Anke Hassel (@AnkeHassel) 2 de setembre de 2018

“Polarització en l’opinió pública [alemanya] sobre les polítiques migratòries després dels greus delictes que s’hi han produït. Falta de compromís i de mediació per part dels partits polítics. El govern condemna l’extrema dreta però no aporta solucions. Orbán, Salvini i Kurz utilitzaran Chemnitz per rebutjar qualsevol sistema de distribució de refugiats a la UE”

3. Markus H. Johnson, politòleg

Germany is a wealthy country w generous social programs. The re-emergence of the far right despite that shows that it was never about economics. The same right wing phenomenon is happening across the west as a white fear response to immigration and rising numbers of minorities. — Marcus H. Johnson (@marcushjohnson) 1 de setembre de 2018

“Alemanya és un país ric amb programes socials generosos. Que malgrat això hi hagi un ressorgiment de l’extrema dreta demostra que no té res a veure amb un tema econòmic. Aquest fenomen existeix a tot Occident i és una reacció, plena de pors, davant de la immigració i de l’aparició de més minories”

4. Natàlia Ramos Pla, mestra

Recordar-los que ens apassiona la nostra feina i que per nosaltres és un regal poder acompanyar els nostres alumnes en molts trajectes del seu 'viatge'. — Natàlia Ramos Pla (@nataliaramos_73) 2 de setembre de 2018

5. Isona Passola, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català

Els mestres sou el millor exèrcit pacífic de Catalunya: l’educació és una arma de construcció msssiva. Endavant, mestres, per aquest curs que demà comenceu! #educació #escola

Fil👇 https://t.co/dmkTXzsVKI — Isona Passola 🎗 (@isonapassola) 2 de setembre de 2018

6. Mireia Boya, exdiputada de la CUP

Avui @junqueras i @quimforn porten 10 mesos a la presó. Avui @joseprull compleix 50 anys i tampoc pot celebrar-ho amb els seus. Que no vingui Iceta a amenaçar-los amb res. — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 2 de setembre de 2018

