"Ja no sabem on som": l'actualitat en 8 tuits

1. Iu Forn, periodista

La fase 0, que realment era la primera, ara podria tenir una fase zero i mig o zero avançat en algunes zones que no corresponen a les sanitàries, a falta de l'aprovació del Gobierno, i que permet que faci dies ens haguem perdut i ja no sapiguem on som. — iu forn (@iuforn) May 14, 2020

2. Carme Rocamora, periodista

És a dir que podria anar al museu però no anar a dinar a casa del meu germà — Carme Rocamora Seguí (@carmerocasegui) May 14, 2020

3. Tatxo Benet, productor audiovisual

Doncs a mi em genera molta seguretat i tranquilitat la prudència amb que s’estan afrontant a Catalunya els canvis de fase. Ara només cal que la ciutadania tinguem la mateixa prudència en el nostre comportament. — Tatxo Benet (@BenetTatxo) May 14, 2020

4. Jordi Perales, politòleg

La fase 1 a Salou, si us interessés, ha representat: la terrassa del bar de sota oberta fins les 23h (dilluns fins les 24h). L'aparició sorprenent de turistes britànics (no he pogut determinar si han vingut o el confinament els va pillar als apartaments). La fi dels aplaudiments. — Jordi Perales Giménez 朱迪 (@jordedu) May 14, 2020

5. Júlia Taurinya, productora artística

El debat no és si han d'obrir escoles o no. És com poden obrir. Quines condicions i quins riscos acceptem d'assumir com a societat. Prioritzar el benestar dels nens, la salut o l'economia? Que consti que no tinc resposta però aniria bé fer-nos les bones preguntes. — Júlia Taurinyà (@JuliaTaurinya) May 14, 2020

6. Rosa Cañadell, professora jubilada

És realment un tema molt complicat. I ningú sap exactament què és el millor ni com fer-ho. A França estan tornant però no sembla tampoc un èxit. El problema és també que molts pares i mares ja treballen i no està previst què fer amb les criatures https://t.co/YTCJLytjDA — ROSA CAÑADELL (@RosaCanyadell) May 14, 2020

7. Alexandre, historiador

La mani d'ahir al barri Salamanca exemplifica a la perfecció el concepte buit en què s'ha convertit la "llibertat". Ja no és aquella aspiració universal de viure dignament i en comunitat. Ara la llibertat és disfrutar dels teus privilegis passant per sobre dels drets de tothom. — Alexandre LC (@A_LVCM) May 14, 2020

8. Martín Bianchi, periodista