Menys controlats: l'actualitat en 8 tuits

1. Pere Aragonès, vicepresident Govern i Conseller d’Economia i Hisenda



El gener de 2019 abandonarem el FLA per finançar-nos a través del fons de facilitat financera com a pas previ a tornar als mercats.

Un pas important que ens ensenya el camí que encara queda per recórrer. https://t.co/3mznrTQe4j — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) 29 de desembre de 2018



2. Iolanda Fresnillo, sociòloga



En @perearagones diu que sortim del FLA per anar al Fons de Facilitat Financera (FF) com a pas intermig de tornar als mercats ... Deute, Deute i Deute. https://t.co/XqxqbPlU2P

En cap cas ens plantegem la major: com estem finançant allò públic? [FIL] — Iolanda Fresnillo (@ifresnillo) 29 de desembre de 2018



3. Joan Canadell, empresari



Es un senyal clar q Catalunya pot ser independent economicament, tot i tenir un dèficit fiscal de 16.000 M€ és capaç de quadrar els comptes!!

A part permetrà finançament amb menys limitacions q el FLA i acudint als mercats es veurà quina credibilitat tenim... — Joan Canadell (@jcanadellb) 29 de desembre de 2018



4. Jordi Sànchez, president del grup parlamentari de JxCat



Gran Messies de Händel, que escoltem des de la presó! Gràcies per fer de la música, una eina més per guanyar la llibertat i no perdre el somriure ni l'esperança. Llum als ulls i força al brac! #freeTothom #absolució pic.twitter.com/NbaKpHEGWX — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 29 de desembre de 2018



5. Cris, tuitaire



VOX denunciando a Händel — Cris 🎗 (@gallifantes) 29 de desembre de 2018



6. Marta, tuitaire



Després del raïm, el jovent marxa amb la colla. Pregunto a mon fill on aniran enguany.

- Encara no sabem si a A o a B, ho estem parlant i es votarà.

- Doncs els dos llocs estan molt bé.

- MAMA! Que a B hi va gent d la teva edat!

- Arrrrrrrg!!!

Bon dia, defensors d la terra! — Marta 💛 (@socmarta) 29 de desembre de 2018



7. Lucía Taboada, periodista



-Cerebro: otra comida navideña hoy. Vamos a reventar. Basta. Es técnicamente imposible que tengas hambre.

-Estómago: pero no dejes esa salsa ahí, hombre. Coge más pan. — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) 29 de desembre de 2018



8. Meritxell R. Lavall, filòloga