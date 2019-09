Franco, el Suprem i 44 anys d'espera: l'actualitat en 8 tuits

1. Olga Rodríguez, experta en drets humans

2. Luz Sánchez-Mellado, periodista

3. Belén Carreño, periodista

4. Tatxo Benet, productor audiovisual

5. Eduard Voltas, editor

6. Joan Llorach, empresari

7. Richard Corbett, parlamentari britànic (Partit Laborista)

Think about it: a #British Prime Minister has been found by the highest court in the land to have acted unlawfully in shutting down the sovereign body in our constitution, Parliament, at a time of national crisis. Surely, #johnsonmustgo !

“Penseu-hi: el tribunal més important del país considera que un primer ministre britànic ha actuat de manera il·legal per tancar un òrgan sobirà fonamental, el Parlament, en un moment de crisi nacional. Johnson se n’ha d’anar”

8. Lauren Gavaghan, psiquiatra i activista

The image of Trump, a grown man, swaggering into UN climate summit, swinging his arms & throwing his weight around, in stark contrast to a dignified 16 yr old Greta Thunberg standing behind him, but with a strength that puts him to shame, is a reminder of how wrong this all is.