"Combatre el virus amb neurones": l'actualitat en 8 tuits

1. Dani Garrido, periodista

2. Alberto García-Salido, metge intensivista i escriptor

En España hay médicos y enfermeras. Lo que no ha habido desde hace décadas son condiciones laborales dignas ni hoy existe la capacidad de formar a gente en 3 meses para pacientes complejos. Años llevamos así. Ahora descubrís que estábamos disimulando pero en los huesos.

3. José Ignacio Huguet, periodista

4. Ignasi Calbó, cap de missions de Metges Sense Fronteres a Birmània

El día que se enteren que las banderas no rastrean, no contratan médicos, no ayudan a respirar a la gente y ni tan siquiera se pueden utilizar como mascarillas, tendrán un disgusto de los gordos. #menosbanderasmasenfermeras pic.twitter.com/z7Nbqv4FqR