"Una de les pitjors gestions de la pandèmia": l'actualitat en 8 tuits

1. Julio Armas Castro, metge

Hombre de 55 años, acaba de fallecer su mujer y su hija de 19 años por COVID. Viene porque el seguro le pide no sé qué papel y el no entiende. Y nosotros tampoco entendemos como consolarle. Se nos ha caído el alma a todos. Y así pasan estos días de mierda que nos ha tocado vivir.

2. Gerard Giménez, bioestadístic

De les 18.012 defuncions a Catalunya per COVID, 5.630 han passat des del juny. És a dir, portem gairebé la meitat de defuncions que durant la 1a onada. La intensitat és menor (defuncions/dia) i fa que es "canti victòria" però el que compta són els totals!

3. Salvador Esquena, metge cirurgià

El Govern d’Espanya fa mesos es renta les mans en la gestió de la pandèmia i ho traspassa tot a les comunitats;les comunitats volen endurir mesures per una mala evolució de les dades i el Govern d’Espanya es nega;un gir més en una de les pitjors gestions de la pandèmia al planeta https://t.co/OQRw9sflJU

4. Sandra Pérez García, experta en comunicació política

5. Blanca Llum Vidal, escriptora i filòloga

Si el @govern desconvoca les eleccions al·legant que la situació pandèmica no ho permet, crec que el mínim que la ciutadania hauríem d’exigir és que ens expliquin JA quin sistema alternatiu de votació tenen pensat per al maig. El virus no haurà desaparegut. El dret de vot tampoc.