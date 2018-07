"Diàleg 3.0": l'actualitat en 8 tuits

1. Raül Salinas, president de la JNC de Salt

2. David Benito Llatge, estudiant de comunicació

Sóc independentista, com el que més, però crec que hem de veure la reunió Torra-Sanchez com una oportunitat per aconseguir coses més enllà de la independència. Parlem i negociem.

3. Neus Matamala, coordinadora d'esdeveniments

El meu consell pels catalans, avui seria:

Abans de fer un tuit, pregunta’t si sumes o restes, a qui contribueix a ajudar el que dius, el que et queixes... i si ets prou adult/a per entendre que això no serà ni ràpid ni fàcil, però que serà i si hi hauràs ajudat o no. Bon dia!