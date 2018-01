"Independència vs. indecència": l'actualitat en 8 tuits

1. Raül Romeva, diputat electe al Parlament (ERC)

2. Esteve Suñé, conseller al districte de Gràcia (PDECat)

Que els empresonats diguin el que hagin de dir per sortir d'aquesta situació injusta. Ara bé, no caiguem en la trampa d'anar-nos creient allò que ens imposen. La independència només s'aconsegueix per la via unilateral i trencant el candau de la Constitució. Tot lo altre... fum.

3. Joan Coscubiela, exdiputat al Parlament (CSQP)

Estic a punt de creure que ningú ha defensat mai la via unilateral, que la DUI no va existir, que els que defensavem el referèndum pactat no èrem uns traidors. I que el problema de tot plegat és del Poble, que no va entendre bé a que se'l havia convocat i per això la van liar.