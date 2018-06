"La cirereta que faltava al desgavell": l'actualitat en 9 tuits

1. Eudald Calvo, alcalde d’Argentona

Déu n'hi do quin desastre això dels Jocs del Mediterrani. L'època dels grans esdeveniments ja s'ha acabat i, de fet, no hauria d'haver existit mai. Fer coses de proximitat, amb la complicitat de la gent d'aquí, té millors resultats. Però potser als constructors no els va tant bé. — Eudald (@eudaldcc) 26 de juny de 2018

2. Jaume Palafrugell, tuitaire

Les imatges d ls nadadores guanyadores d medalles al Jocs dl Mediterrani, penjant-se elles mateixes ls medalles guanyades x no haver-hi ningú d l’organització, es la cirereta q hi faltava en el desgavell q hi ha a Tarragona ¡¡¡ — Jaume Palafrugell (@JaumePalafugell) 26 de juny de 2018

3. Josep M. Llauradó, periodista

Vull recordar que els Jocs són un drama de país: pq hagin estat possibles ha estat indispensable la col·laboració dels ajuntaments de les subseus barcelonines i de la Diputació de Barcelona. No és que a Tarragona siguem cutres (que també), sinó que tenim l'aval de tot Catalunya. — Josep M Llauradó (@JosepMLlaurado) 26 de juny de 2018

4. Lluís Gibert, advocat

Us recordo que estem celebrant els Jocs del 2017. #JocsMediterranis — Lluís Gibert 🎗 (@lluisgibert) 26 de juny de 2018

5. Txell Bonet, periodista i parella de Jordi Cuixart

Gracias @Pablo_Iglesias_ por esta visita, por creer en el diálogo y buscar soluciones políticas https://t.co/sgoJyYYjXM — Txell Bonet (@TxellBonet) 26 de juny de 2018

6. Silvia Senz, lingüista

L'agraïment honora qui el fa, no qui va de visita amb un criteri segregador (un sí, els altres no) cercant l'interès particular. https://t.co/8sqUeqfqi4 — Silvia Senz – Силвиа Сенз (@Silvia_Senz) 26 de juny de 2018

7. Gabriel Rufián, diputat al Congrés (ERC)

Desde una enorme proximidad en muchas cosas pero también desde una enorme distancia en algunas otras y sabiendo perfectamente que lo de hoy le resta más que le suma, yo sí le doy las gracias a @Pablo_Iglesias_. Me da igual si es tarde, sólo me importa que es valiente. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 26 de juny de 2018

8. Manel Nadal Farreras, exsecretari de Mobilitat i adherit a MES

Fer un altre 1-O és el dia de la marmota.D'entrada diu que el primer 1-O no va servir per res.Repetir-lo portaria les mateixes consequències — Manel Nadal Farreras (@manelnadal63) 26 de juny de 2018

9. Esther Soler, tuitaire