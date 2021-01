"Els Estats Units han tornat": l'actualitat en 9 tuits

1. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea

The United States is back. And Europe stands ready.



To reconnect with an old and trusted partner,

to breathe new life into our cherished alliance.



I look forward to working together with @JoeBiden pic.twitter.com/gc7HIIg2Z8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 20, 2021

“Els Estats Units han tornat. I Europa està a punt per tornar a connectar amb un antic soci de confiança, per donar una nova vida a la nostra estimada aliança. Tinc ganes de treballar amb @JoeBiden”

2. Kamala Harris, vicepresidenta dels EUA

I’m here today because of the women who came before me. pic.twitter.com/ctB9qGJqqp — Kamala Harris (@KamalaHarris) January 20, 2021

“Avui soc aquí gràcies a les dones que m’han precedit”

3. Patricia Hernández, secretària general del PSOE de Santa Cruz de Tenerife

No es una grieta, es una Falla en el techo de cristal. Enhorabuena a todas, enhorabuena Vicepresidenta https://t.co/v3stkEFTWv — Patricia Hernández (@PatriciaHdezGut) January 20, 2021

4. Jordi Armadans Gil, director de Fundació per la Pau

Només que Biden es dediqui a posar ordre en tots els despropòsits generats per Trump, ja té 4 anys de feina.

I aquest és el drama: 4 anys desmuntant coses + 4 anys per recuperar-les i tornar al punt d'inici = 8 anys perduts. #InaugurationDay — Jordi Armadans Gil (@Jordi_Armadans) January 20, 2021

5. Cyrus Samii, professor a la NYU

No one said it would be easy to build a democracy that eschews conventional nationalism, while redressing foundational sins of indigenous genocide and black slavery. But it is a profound and worthy project, and today it takes another step forward. How can you not root for it? — Cyrus Samii (@cdsamii) January 20, 2021

“Ningú no va dir que seria fàcil construir una democràcia que defugi el nacionalisme convencional mentre s'expien els pecats fundacionals del genocidi indígena i l’esclavitud negra. Però és un projecte profund i noble, i avui fa un pas endavant. Com podem no donar-hi suport?”

6. Ramón Lobo, periodista

Con la nueva Administración Biden abundan las mascarillas. Dar ejemplo es una parte esencial del trabajo de los responsables políticos (menos en Murcia) — Ramón Lobo 🇪🇺🇪🇸🇫🇷🇬🇧🇱🇺🇻🇪 (@ramonlobo) January 20, 2021

7. Gerardo Tecé, escriptor i guionista

Que haya políticos sin vergüenza colándose para ponerse la vacuna es la mejor campaña contra quienes dudaban de la vacuna: los corruptos nunca hacen nada que no les beneficie. — gerardo tecé (@gerardotc) January 20, 2021

8. Daniel Innerarity, catedràtic de filosofia política

Dicen que el coronavirus nos despierta de una vida despreocupada. Pero, ¿quiénes viven así? Quizás en vez de reflexionar sobre nuestra finitud deberíamos pensar sobre cómo ayudar a que más gente viva despreocupadamente, olvidando en lo posible su condición mortal. — Daniel Innerarity (@daniInnerarity) January 20, 2021

9. Aida Sanuy Perpinyà, periodista