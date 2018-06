"Més present que mai": l'actualitat en 8 tuits

1. Ester Capella Farré, consellera de Justícia

Avui malgrat els què et voldrien oblidat ets més reivindicat, més estimat i més present què mai! Les lluites compartides són el nostre present i el nostre futur, gràcies @jcuixart per tot i per tant! https://t.co/Lm7dXx4PVP